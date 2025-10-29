Lookman è tornato il gol dopo 169 giorni e l’urlo dello stadio | Si è sbloccato mentalmente
Bergamo. Dall’ultima volta in cui tutto lo stadio di Bergamo aveva urlato “Lookman!” erano passati 169 giorni, ovvero quasi 6 mesi. In cui è successo di tutto: i botta-e-risposta, le contestazioni, il braccio di ferro, gli striscioni, i viaggi in nazionale, i giorni da separato in casa, gli scioperi. La magia del pallone è che poi tutte queste cose finiscono per essere messe da parte di fronte all’unità di intenti che ha il mondo Atalanta, dal primo giocatore all’ultimo tifoso: vincere le partite. Lo ha detto anche Marco Brescianini a fine partita: in quell’abbraccio dopo il gol di Ademola, il suo primo stagionale, c’era tutta la voglia di andare a ribaltare un risultato e prendersi quella meritata vittoria che continua a mancare da ormai un mese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
