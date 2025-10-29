Lomazzo frode del Superbonus 110% | sequestro da 28 milioni di euro

Lomazzo (Como), 29 ottobre 2025 – Un sequestro preventivo da quasi 28 milioni di euro, che scaturisce dalla scoperta di una frode legata al Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio del 2020. E' stato eseguito dalla Guardia di finanza di Como e Gorizia, coordinata dal Procuratore di Como Massimo Astori, nei confronti di una società edile di Lomazzo, che negli ultimi anni ha avuto un incremento esponenziale del fatturato. Passando, nel giro di tre anni, da 5 milioni a oltre 75 milioni di euro. In seguito alla denuncia di una committente, che dal controllo del proprio cassetto fiscale aveva rilevato il trasferimento di un credito d’imposta a favore della società comasca nonostante la mancata esecuzione di lavori edili, i finanzieri dei Nuclei di polizia economico finanziaria di Como e Gorizia hanno fatto partire le indagini, arrivate ad approfondire la posizione di 137 committenti che avevano dato incarico alla società di eseguire lavori con la formula dello “sconto in fattura”, cioè l’agevolazione per cui il costo dei lavori eseguiti per l’efficientamento energetico, per la riduzione del rischio sismico ovvero per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

