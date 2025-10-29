L’omaggio di Lucca alla ’Nona Arte’

di Roberto Davide Papini Anche nel fumetto (come in tanti altri campi) Italia e Francia hanno un rapporto di ’cuginanza’ e rivalità, pur nelle notevoli differenze dei due mercati editoriali. Di certo, però, la Francia e la sua ’Nona Arte’ (come i francesi chiamano il fumetto, ovvero la ’bande dessineé’, secondo una classificazione molto particolare) hanno un ruolo centrale nel panorama internazionale della "letteratura disegnata", per dirla con il nostro Hugo Pratt. Così, appare particolarmente interessante e appetitoso questo omaggio al fumetto francese da parte di Lucca Comics & Games 2025. Spazio, dunque, all’esposizione Hexagone che racconta gli effetti di una rivoluzione fondamentale per la storia del fumetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

