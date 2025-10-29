L' omaggio del Comune di Spoltore a Gaia Ruggiero la 19enne nominata Alfiere del Lavoro dal presidente Mattarella

Il 24 ottobre ha ricevuto dal presidente della repubblica Sergio Mattarella il riconoscimento di Alfiere del Lavoro, il 28 ad accoglierla in Comune, a Spoltore, è stato il sindaco Chiara Trulli insieme al residente del consiglio comunale Lucio Matricciani, all'assessore all'Istruzione Francesca. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

