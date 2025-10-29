Dove è finita la poesia in Italia? E, soprattutto, quali sono i temi di cui si occupa? Se la narrativa – talvolta di dubbia qualità – trionfa, abbracciando il mercato e le sue dinamiche, la poesia sembra oggi sopravvivere in un sottobosco in un’area laterale, spesso fuori dai rapporti editoriali. Muovendo da questi e altri assunti, Laura Pugno, che da anni si sta spendendo per tracciare interpretazioni, mappe e vettori all’interno del mondo della poesia, stende un’ulteriore linea di questa cartografia. è un saggio in cui l’autrice esplora il confine in cui la parola “smette di descrivere e inizia a esistere”, interrogandosi su cosa significhi abitare il linguaggio come si abita un territorio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

