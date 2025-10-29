Loggia Ungheria confermata la condanna in appello bis a Davigo I legali | presentiamo ricorso
Brescia, 29 ottobre 2025 - La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna (a un anno e tre mesi, pena sospesa) emessa dal Tribunale di Brescia il 20 giugno 2023 per l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo per rivelazione di atti coperti da segreto nella vicenda della presunta Loggia Ungheria. I verbali secretati erano stati resi alla procura di Milano dall'avvocato Piero Amara e consegnati al simbolo di Mani Pulite dal pm di Milano Paolo Storar i I giudici della seconda sezione penale, nel processo d'appello bis, hanno anche condannato Davigo al pagamento delle ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio in favore della parte civile, l'ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita difeso dall'avvocato Fabio Repici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
