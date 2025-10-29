Locale a Lodi assume tutti purché non siano sionisti Bufera e tentativo di dietrofront
Ci mancava l'ennesimo atto contro gli ebrei, un fatto oramai all'ordine del giorno. Siamo a Lodi e a postare un annuncio di lavoro imbarazzante è “The Wellington Pub” che su Facebook scrive: «Stiamo valutando nuove assunzioni». Poi i requisiti: «Non serve esperienza nel settore, ma se c'è meglio. Essere maggiorenni. Se un po' più che maggiorenni meglio. Se non sei mai stato cacciato da un pub meglio. Disponibilità al lavoro serale, notturno, weekend. No astemi, no fighetti, no sionisti». Però sui reati chiudono un occhio, o comunque valutano: «Meglio no precedenti penali ma vediamo per cosa». A fargli notare l'entità del messaggio è un utente a cui il pub risponde cambiando versione: «Facciamo un po' di chiarezza, sono stato contattato da un funzionario di un ente contro la discriminazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Lodi: ragazzi con coltelli nello zaino, la scuola come presidio di sicurezza e diritti Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per la notizia recentemente apparsa sulla stampa locale di Lodi: “Con il c - facebook.com Vai su Facebook
Lodi, locale assume tutti purché non siano “sionisti”. Poi scoppia la polemica e tentano il dietrofront - Ci mancava l’ennesimo atto contro gli ebrei, un fatto oramai all’ordine del giorno. Lo riporta iltempo.it