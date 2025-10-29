Locale a Lodi assume tutti purché non siano sionisti Bufera e tentativo di dietrofront

Ci mancava l'ennesimo atto contro gli ebrei, un fatto oramai all'ordine del giorno. Siamo a Lodi e a postare un annuncio di lavoro imbarazzante è “The Wellington Pub” che su Facebook scrive: «Stiamo valutando nuove assunzioni». Poi i requisiti: «Non serve esperienza nel settore, ma se c'è meglio. Essere maggiorenni. Se un po' più che maggiorenni meglio. Se non sei mai stato cacciato da un pub meglio. Disponibilità al lavoro serale, notturno, weekend. No astemi, no fighetti, no sionisti». Però sui reati chiudono un occhio, o comunque valutano: «Meglio no precedenti penali ma vediamo per cosa». A fargli notare l'entità del messaggio è un utente a cui il pub risponde cambiando versione: «Facciamo un po' di chiarezza, sono stato contattato da un funzionario di un ente contro la discriminazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

