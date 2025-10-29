lo sviluppo del nuovo tomb raider va avanti nonostante i licenziamenti in amazon games

Amazon sta attraversando la più grande riorganizzazione della sua storia, con circa 14.000 licenziamenti che hanno coinvolto anche la divisione videoludica. Un ridimensionamento che ha portato alla chiusura del supporto per l’MMO New World e al taglio di diversi team interni, specialmente quelli di Irvine e San Diego. Tuttavia, tra le turbolenze, una certezza emerge chiaramente: il nuovo Tomb Raider continua il suo sviluppo senza rallentamenti significativi. A confermarlo è Steve Boom, responsabile del settore Games, che ha ribadito la piena collaborazione con Crystal Dynamics, il team di sviluppo storico della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it

