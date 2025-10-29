Lo sviluppo del nuovo Tomb Raider va avanti nonostante i licenziamenti in Amazon Games
Amazon sta attraversando la più grande riorganizzazione della sua storia, con circa 14.000 licenziamenti che hanno coinvolto anche la divisione videoludica. Un ridimensionamento che ha portato alla chiusura del supporto per l’MMO New World e al taglio di diversi team interni, specialmente quelli di Irvine e San Diego. Tuttavia, tra le turbolenze, una certezza emerge chiaramente: il nuovo Tomb Raider continua il suo sviluppo senza rallentamenti significativi. A confermarlo è Steve Boom, responsabile del settore Games, che ha ribadito la piena collaborazione con Crystal Dynamics, il team di sviluppo storico della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Altre letture consigliate
? Nuovo incontro per i tecnici del Settore Giovanile e Scolastico FIGC Campania, che hanno fatto visita alla Scuola Calcio nell’ambito delle Aree di Sviluppo Territoriale Allenamenti condivis Vai su Facebook
Contratti di sviluppo, nuove risorse per il Mezzogiorno Il MIMIT ha rifinanziato lo strumento agevolativo destinando i fondi recuperati dai vecchi POIn a sostegno degli investimenti nelle regioni meridionali https://gdc.ancidigitale.it/contratti-di-sviluppo-nuove-ri - X Vai su X
Il nuovo Tomb Raider va avanti, non verrà colpito dai licenziamenti in Amazon Games - Sembra che Tomb Raider non sia destinato a subire contraccolpi in seguito ai grossi tagli di personale imposti da Amazon anche alla sua divisione videoludica, con i lavori che proseguono. Segnala multiplayer.it
Tomb Raider Next in difficoltà? Lo sviluppo sarebbe stato problematico per un insider - A quanto pare Crystal Dynamics non starebbe passando un momento roseo: oltre alla cancellazione di Perfect Dark al quale stava lavorando assieme alla ora defunta The Initiative, lo studio californiano ... Si legge su everyeye.it
Un gioco di Tomb Raider fatto dai fan sarà presto rilasciato su PC - In attesa dell'uscita del prossimo gioco Tomb Raider, un fan ha deciso di intraprendere un progetto unico. Scrive notebookcheck.it