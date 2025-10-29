Lo studio di Harvard per cui Roma è rilassante può avere un suo perché

Uno studio condotto da una piattaforma turistica in collaborazione con l’università di Harvard ha decretato che Roma è fra le città più rilassanti al mondo. Non li facevo così stressati ad Harvard, da trovare Roma rilassante. La capitale d’Italia è sopra a Barcellona, Parigi e Berlino – che a quanto pare devono essere l’inferno! La notizia è stata accolta dai romani con le risate nervose tipiche dell’esaurimento. Le battute si sprecano: a Roma è pieno di gente rilassatissima che fa yoga in mezzo alla strada e ti fa “ommm” con le mani a cucchiara; se poco poco ti innervosisci con un automobilista romano, quello scende dalla macchina e ti fa il tipico massaggio rilassante con il crick; a Roma ci si rilassa non con i suoni della natura, ma con quelli dei clacson; forse lo studio che ha decretato Roma fra le città più rilassanti al mondo è stato condotto su dei gabbiani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Lo studio di Harvard per cui Roma “è rilassante” può avere un suo perché

