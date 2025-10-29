Quando un gruppo di ricercatori ha chiesto a oltre mille persone da 17 paesi diversi di scrivere tutte le parolacce che gli venivano in mente, si aspettava di trovare somiglianze. Invece è emerso un dato sorprendente: solo in Italia le bestemmie erano tra le venti espressioni più nominate in assoluto. Gli italiani hanno elencato oltre 24 espressioni tabù legate alla Chiesa, tra cui 17 varianti di bestemmie. Una creatività linguistica impressionante: mentre gli altri paesi conoscevano al massimo qualche imprecazione religiosa, noi ne abbiamo inventate decine. Ma perché proprio l’Italia? La vicinanza culturale e storica con il Vaticano e la forza della tradizione cattolica nel nostro Paese hanno probabilmente giocato un ruolo fondamentale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Lo studio che nessuno voleva pubblicare: ecco perché gli italiani non smettono di bestemmiare (e non è colpa del traffico)