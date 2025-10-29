Lo striscione contro la trasferta in Australia costa caro ai tifosi del Como | multati in otto

L’immagine dello striscione apparso allo stadio Sinigaglia durante la partita tra Como e Juventus è rimbalzata ovunque: la scritta ironica e polemica contro la scelta di giocare Milan-Como a Perth, in Australia, ha fatto il giro dei social e dei quotidiani sportivi, diventando il simbolo della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 27 Ottobre del 1991, 34 anni fa, una Compagnia di ragazzi che frequentava la Sala Giochi Las Vegas di Via Melato in Città, per la prima volta attaccò, in occasione della trasferta della Reggiana ad Ancona, lo Striscione del Gruppo Vandelli. Da quel giorno c Vai su Facebook

Striscione shock dei tifosi dell'Eintracht Francoforte contro Napoli La tifoseria tedesca si è scagliata contro il divieto di trasferta imposto ai loro danni per la gara contro il Napoli del 4 novembre con degli insulti davvero beceri #SSCNapoli #NapoliEintracht - X Vai su X

Striscione contro la Lega Serie A.Otto multati: non era autorizzato - Sinigaglia Protesta della curva per la trasferta in Australia di Milan- Da laprovinciadicomo.it

Identificati e multati i tifosi del Como per lo striscione contro Milan-Como a Perth - Lo striscione esposto da alcuni esponenti della Curva del Como al Sinigaglia, che recitava "Lega italiana a gambe aPerth", ha avuto conseguenze. Riporta milannews.it

Tifosi del Milan contro partita a Perth. Striscione bloccato a San Siro - La Curva Sud del Milan protesta contro la decisione di far disputare la gara contro il Como in Australia ... Lo riporta corriere.it