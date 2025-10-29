Lo striscione contro la trasferta in Australia costa caro ai tifosi del Como | multati in otto

Quicomo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’immagine dello striscione apparso allo stadio Sinigaglia durante la partita tra Como e Juventus è rimbalzata ovunque: la scritta ironica e polemica contro la scelta di giocare Milan-Como a Perth, in Australia, ha fatto il giro dei social e dei quotidiani sportivi, diventando il simbolo della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

