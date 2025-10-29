lo straziante addio a flavio morto nel sonno a 19 anni il paese si stringe alla famiglia

Pistoia, 29 ottobre 2025 – Una folla commossa si è stretta attorno alla famiglia straziata dal dolore per l'ultimo saluto a Flavio Saraci, il diciannovenne di Masotti, frazione di Serravalle Pistoiese, che si è spento improvvisamente per un malore nella sua abitazione venerdì scorso. Funerali Flavio Saraci morto nel sonno a 19 anni Luca CastellaniFotoCastellani Due comunità, quella albanese di cui era originaria la famiglia del giovane, e quella pistoiese, hanno partecipato alle esequie nella chiesa di Spazzavento, per un composto e sobrio abbraccio ai genitori e al fratello di Flavio. Tantissimi i giovani, ex compagni di scuola dell'istituto Pacini dove l'anno scorso il diciannovenne si era diplomato, e i compagni del fratello che sta frequentando lo stesso istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

