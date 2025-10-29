Lo so volevi Olly | il siparietto tra Tiziano Ferro e il piccolo fan è tutto da ridere Il video
A 3 anni di distanza dall'ultimo album, Tiziano Ferro - lo scorso venerdì 24 ottobre - ha pubblicato il suo nuovo disco dal titolo “Sono un grande”. Il cantautore di Latina - orgoglio italiano nel mondo - sta girando tra le radio per promuoverlo. Inevitabilmente i fan cercano di intercettarlo. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mentre qui da noi c’è chi ha paura che la sinistra sia “troppo di sinistra”, in Irlanda ha appena vinto le Presidenziali una donna con un vero, autentico, programma di sinistra, progressista e radicale. Si chiama Catherine Connolly, socialista, femminista, capace - facebook.com Vai su Facebook