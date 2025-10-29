Lo sciopero dei farmacisti il 6 novembre 2025
Giovedì 6 novembre i dipendenti della farmacie private incroceranno le braccia per l'intero turno di lavoro i circa 60mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia. Lo sciopero è stato organizzato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs a sostegno del rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Today.it
