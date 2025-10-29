Mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire tutte le fasi del terribile incidente avvenuto questa mattina a Oderzo (Treviso), dove un bus con a bordo cinquanta studenti ha impattato contro un suv, provocando la morte del conducente della seconda vettura, cominciano ad essere diffusi i racconti dei testimoni che si sono ritrovati ad assistere al dramma. Fra le storie raccolte dagli inquirenti e dai giornalista si trova anche quella di una giovane studentessa che si trovava proprio fra i passeggeri dell'autobus coinvolto nel gravissimo scontro. "Ho sentito lo schianto, ho sentito la corriera che andava dentro al fossato e poi ci siamo tutti ribaltati", ha spiegato la giovane, intervistata da Tgr Rai e da alcune emittenti televisive locali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lo schianto, poi ci siamo ribaltati". Il racconto di una giovane coinvolta dell'incidente di Oderzo