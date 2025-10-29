Lo schianto poi ci siamo ribaltati Il racconto di una giovane coinvolta dell' incidente di Oderzo
Mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire tutte le fasi del terribile incidente avvenuto questa mattina a Oderzo (Treviso), dove un bus con a bordo cinquanta studenti ha impattato contro un suv, provocando la morte del conducente della seconda vettura, cominciano ad essere diffusi i racconti dei testimoni che si sono ritrovati ad assistere al dramma. Fra le storie raccolte dagli inquirenti e dai giornalista si trova anche quella di una giovane studentessa che si trovava proprio fra i passeggeri dell'autobus coinvolto nel gravissimo scontro. "Ho sentito lo schianto, ho sentito la corriera che andava dentro al fossato e poi ci siamo tutti ribaltati", ha spiegato la giovane, intervistata da Tgr Rai e da alcune emittenti televisive locali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
