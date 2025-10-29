Livigno primo al traguardo | apre la pista di fondo con i campioni europei

Livigno (Sondrio) – Livigno è avanti a tutti. Ha aperto l'anello di fondo. Che Livigno sia la prima località dell'arco alpino a dare il primo segnale d'inverno è ormai una piacevole abitudine da alcuni anni. Grazie alla tecnica dello snowfarming, la neve torna a disegnare la piana della località valtellinese già a fine ottobre, con l'apertura dell'anello per lo sci di fondo, prevista per lunedì scorso. Una tradizione che è diventata simbolo della capacità di Livigno di anticipare le stagioni, fondendo innovazione, sostenibilità e una profonda cultura sportiva. Un vero e proprio prodigio della scienza applicata alla montagna: la neve raccolta nella fase finale della scorsa stagione invernale viene stoccata durante l'estate nella piana centrale del paese, protetta da strati di lana di legno e teli geotermici che ne preservano la qualità fino al ritorno del freddo.

La pista è aperta dalle 6,30 alle 19: la mattina è riservata ad atleti e squadre in allenamento, mentre dal pomeriggio sarà disponibile anche per amatori e appassionati.