Liverpool quante difficoltà rispetto all’anno scorso Nel mezzo anche un dato poco confortante
Liverpool, molte difficoltà rispetto all’anno scorso. Occorre cambiare definitivamente la rotta Il momento del Liverpool è estremamente delicato: dopo i fasti della stagione precedente, la squadra sta attraversando una fase di evidente sofferenza. Le sconfitte già accumulate e la forma degli uomini?chiave destano preoccupazione. Tra questi, Mohamed Salah appare irriconoscibile rispetto ai suoi standard, mentre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
"La permanenza di Chiesa a Liverpool non dipenderà da un gol, per quanto pesante. Il gol altro non è che il culmine di un percorso altalenante, che ha visto tutte le componenti del Liverpool - staff, calciatori e pubblico - stringersi attorno all'ex Juventus e, Vai su Facebook
“Non mancate di rispetto a chi ha vinto la Premier”: Salah contro i tifosi del Liverpool - Circa un mese fa aveva polemizzato con la Uefa dopo la morte di Suleiman Obeid, calciatore palestinese ucciso dall’esercito israeliano a Gaza. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Allegri: "Contro il Liverpool un test importante. Voglio passi avanti rispetto all'Arsenal" - Dopo la sconfitta contro l'Arsenal, il tecnico del Milan si aspetta un'altra prestazione positiva da ... Si legge su gazzetta.it