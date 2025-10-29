Liverpool-Crystal Palace EFL Cup 29-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Le Eagles possono volare alto anche ad Anfield

Con quella di sabato a Brentford sono cinque le sconfitte del Liverpool nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, con la sola vittoria ottenuta in Champions League contro un poco accorto Eintracht Francoforte. Con l’Arsenal a +7, non è sbagliato parlare di crisi alla vigilia di questa partita contro il Crystal Palace valevole come . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Crystal Palace (EFL Cup, 29-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Le Eagles possono volare alto anche ad Anfield

QUARTA SCONFITTA DI FILA IN PREMIER PER IL LIVERPOOL: È CRISI NERA Dopo aver perso con Crystal Palace, Chelsea e Manchester United, arriva un altro clamoroso Ko per i campioni d’Inghilterra: 3-2 roboante e un inutile assalto finale alla disper - facebook.com Vai su Facebook

Una stagione diversa da tutte le altre. Il Liverpool ha perso 3 partite in una settimana: ko con Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea. Sicuramente una novità rispetto a quanto fatto vedere dalla squadra di Arne Slot nell’ultima stagione. Al termine della partita c - X Vai su X

