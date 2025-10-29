LIVE Vavassori Bolelli-Erler Galloway ATP Parigi 2025 in DIRETTA | azzurri a caccia dei quarti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo ottavo di finale dell’ATP Master 1000 a Parigi. Andrea Vavassori e Simone Bolelli, freschi di qualificazione alle Finals di doppio a Torino, se la vedranno contro l’austriaco Alexander Erler e l’americano Robert Galloway. Match valido per un posto ai quarti di finale. Questa partita in realtà potrebbe anche essere un antipasto del primo turno per l’Italia in Coppa Davis. Vi ricordiamo infatti che Erler, numero 52 del ranking ATP di doppio, risulta fra i convocati per quanto riguarda la squadra austriaca. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
ATP Finals: Vavassori e Bolelli si qualificano per il secondo anno di fila - X Vai su X
Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano alle Nitto ATP Finals di Torino! ? La coppia azzurra si qualifica per il secondo anno di fila. La certezza del pass è arrivata grazie alla sconfitta di Harrison/King contro Cerundolo e Darderi. Un’annata piena di - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming - Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno l'austriaco Erler e lo statunitense Galloway agli ottavi di finale del torneo di doppio nell'ambito del ... Secondo oasport.it
LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel 6-2, 6-4, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: vittoria netta e qualificazione alle Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- Segnala oasport.it
Atp Finals: Bolelli-Vavassori qualificati al torneo di doppio - 4 contro il messicano Santiago Gonzalez e l'olandese David Pel, e ottengono il pass per le Atp Finals, ... Riporta msn.com