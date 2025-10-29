LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Vito Dell’Aquila per tornare grande!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in Cina. Oggi in gara due categorie, -58 kg maschile e -62 kg femminile. Ogni contingente può schierare 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti. Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking. Il Mondiale di Taekwondo di Wuxi, in Cina, segna un nuovo capitolo nella carriera di Vito Dell’Aquila, protagonista assoluto della categoria -58 kg e simbolo della rinascita azzurra nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
