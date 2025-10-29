LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Vito Dell’Aquila eliminato ai sedicesimi

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38: Per oggi dunque è tutto. Grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle cronache di OA Sport per conoscere l’esito dei due tornei odierni. Buona giornata! 6.36: In precedenza DellAquila aveva sconfitto nei 32mi il marocchino Elmbarki con il punteggio di 2-0:(12-0 e 14-2) 6.33: Nel primo round ha perso 8-10 dopo essere stato davanti per tutto il periodo, subendo un calcio alla testa a 2” dal termine. Nel secondo round, avanti 5-4, si è fatto raggiungere sul 5-5 proprio nel finale, parità che ha dato ragione all’iraniano che dunque avanza agli ottavi 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

live taekwondo mondiali 2025 in diretta vito dell8217aquila eliminato ai sedicesimi

© Oasport.it - LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vito Dell’Aquila eliminato ai sedicesimi

Scopri altri approfondimenti

live taekwondo mondiali 2025LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vito Dell’Aquila per tornare grande! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in ... Secondo oasport.it

live taekwondo mondiali 2025LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: si ferma ai sedicesimi la corsa di Iurlaro - 37: Per oggi è tutto, vi rimandiamo alle cronache di OA sport per conoscere l’esito dei due tornei odierni e ... Segnala oasport.it

live taekwondo mondiali 2025Taekwondo, impresa di Simone Alessio ai Mondiali in Cina: terzo podio consecutivo, in tre categorie diverse - Una vera e propria impresa, mai riuscita a nessun italiano: Simone Alessio, per la terza volta consecutiva, sale sul podio mondiale. Segnala tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Live Taekwondo Mondiali 2025