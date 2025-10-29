CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38: Per oggi dunque è tutto. Grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle cronache di OA Sport per conoscere l’esito dei due tornei odierni. Buona giornata! 6.36: In precedenza Dell’Aquila aveva sconfitto nei 32mi il marocchino Elmbarki con il punteggio di 2-0:(12-0 e 14-2) 6.33: Nel primo round ha perso 8-10 dopo essere stato davanti per tutto il periodo, subendo un calcio alla testa a 2” dal termine. Nel secondo round, avanti 5-4, si è fatto raggiungere sul 5-5 proprio nel finale, parità che ha dato ragione all’iraniano che dunque avanza agli ottavi 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vito Dell'Aquila eliminato ai sedicesimi