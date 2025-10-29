LIVE Sinner-Bergs ATP Parigi 2025 in DIRETTA | Zverev in difficoltà poi tocca all’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15.30) 15.29 A sorpresa l’argentino Carabelli si è aggiudicato il primo set per 7-6 contro Zverev! Vedremo se il n.3 del mondo piazzerà la rimonta o se si verificherà una nuova, colossale sorpresa. 14.09 A breve scenderanno in campo Zverev-Carabelli, poi toccherà a Sinner-Bergs. 14.08 Buongiorno amici di OA Sport. E’ terminata dopo oltre tre ore la sfida tra i cugini Vacherot e Rinderknech. Come era già accaduto a Shanghai, ad imporsi è stato il monegasco per 6-4 al terzo. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner ed il belga Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: Zverev in difficoltà, poi tocca all’italiano

