LIVE Sinner-Bergs ATP Parigi 2025 in DIRETTA | si parte con il belga al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15.30) 30-30 Arriva la risposta di dritto vincente dell’altoatesino. 30-15 Ottima invece questa risposta di rovescio di Jannik. 30-0 Prima esterna vincente del belga. 15-0 E’ larga la risposta di rovescio dell’azzurro. PRIMO SET 17:23 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con il belga al servizio 17:22 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannik Sinner e Zizou Bergs. 17:19 Occasione d’oro per l’altoatesino dopo la prematura ed inattesa sconfitta dello spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: si parte con il belga al servizio

