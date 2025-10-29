LIVE Sinner-Bergs ATP Parigi 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’esordio dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15.30) 17:22 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannik Sinner e Zizou Bergs. 17:19 Occasione d’oro per l’altoatesino dopo la prematura ed inattesa sconfitta dello spagnolo Carlos Alcaraz. In caso di vittoria finale del torneo Sinner tornerebbe numero uno del mondo. 17:15 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente del match che troverà agli ottavi uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il serbo Miomir Kecmanovic. 17:10 Con estrema sofferenza Alexander Zverev piega in tre combattuti set l’argentino Ugo Carabelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio dell’azzurro

