LIVE Sinner-Bergs ATP Parigi 2025 in DIRETTA | inizia il cammino per tentare il sorpasso ad Alcaraz
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15.30) Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner ed il belga Zizou Bergs. Primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori, con il vincente dell’incontro che troverà al terzo turno uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il serbo Miomir Kecmanovic. Si gioca nella nuova sede del 1000 transalpino, che ha abbandonato Bercy per trasferirsi in quel di Nanterre. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento parigino dopo aver conquistato l’ATP 500 di Vienna superando in una combattuta finale il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it
