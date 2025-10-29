LIVE Sinner-Bergs ATP Parigi 2025 in DIRETTA | in campo Zverev poi tocca all’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15.30) 14.09 A breve scenderanno in campo Zverev-Carabelli, poi toccherà a Sinner-Bergs. 14.08 Buongiorno amici di OA Sport. E’ terminata dopo oltre tre ore la sfida tra i cugini Vacherot e Rinderknech. Come era già accaduto a Shanghai, ad imporsi è stato il monegasco per 6-4 al terzo. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner ed il belga Zizou Bergs. Primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori, con il vincente dell’incontro che troverà al terzo turno uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il serbo Miomir Kecmanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: in campo Zverev, poi tocca all’italiano

