LIVE Sinner-Bergs ATP Parigi 2025 in DIRETTA | in campo Zverev poi tocca all’italiano

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15.30) 14.09 A breve scenderanno in campo Zverev-Carabelli, poi toccherà a Sinner-Bergs. 14.08 Buongiorno amici di OA Sport. E’ terminata dopo oltre tre ore la sfida tra i cugini Vacherot e Rinderknech. Come era già accaduto a Shanghai, ad imporsi è stato il monegasco per 6-4 al terzo. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner ed il belga Zizou Bergs. Primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori, con il vincente dell’incontro che troverà al terzo turno uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il serbo Miomir Kecmanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner bergs atp parigi 2025 in diretta in campo zverev poi tocca all8217italiano

© Oasport.it - LIVE Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: in campo Zverev, poi tocca all’italiano

Altri contenuti sullo stesso argomento

live sinner bergs atpSinner-Bergs live, orario e dove vedere l'esordio di Sinner all'Atp di Parigi - L'azzurro, seconda testa di serie, ha saltato il primo turno e entra nel tabellone direttamente ... Scrive ilmessaggero.it

LIVE Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: inizia una delicata avventura nel 1000 francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi ... Segnala oasport.it

live sinner bergs atpAtp Parigi, oggi l’esordio di Sinner contro Bergs e il derby Musetti-Sonego - Alla Defense Arena la prima sfida per l’azzurro è contro il 26enne belga, e con l’eliminazione di Alcaraz se l’altoatesino dovesse vincere il torneo tornerebbe numero 1 al mondo prima delle Finals. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Bergs Atp