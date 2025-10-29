LIVE Sinner-Bergs 6-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15.30) 1-0 BREAK SINNER! Prima la difesa profonda, poi la transizione offensiva e la comoda volèe di dritto vincente. C’è il break! 40-AD Palla break Sinner. E’ dentro il passante di rovescio dell’italiano. Ancora una volta Bergs ha sperato la palla uscisse. 40-40 Con coraggio il tennista di Lommel trova il dritto incrociato stretto vincente. Parità. 30-40 ACE Bergs. 15-40 Due palle break Sinner. A metà rete il dritto del belga. 15-30 Doppio fallo Bergs. 15-15 Dritto in contropiede vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bergs 6-4, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set

