LIVE Sinner-Bergs 6-4 6-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro prende confidenza con le condizioni del campo Domani sfiderà Cerundolo

19:00 Un'ora e 27 minuti di gioco. Nessun ACE e 2 doppi falli per l'italiano, che ha messo in campo il 65% ricavando il 77% dei punti. 7 su 10 anche con la seconda per Jannik. 2 ACE ed altrettanti doppi errori per il belga, che ha portato a casa il 54% dei punti quando ha servito la seconda. JANNIK SINNER b. ZIZOU BERGS 6-4 6-2. Finisce qui, con il rovescio del belga che si spegne in rete. L'azzurro prende confidenza con le condizioni parigine e domani sfiderà agli ottavi l'argentino Francisco Cerundolo.

