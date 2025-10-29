LIVE Sinner-Bergs 4-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15.30) 3-4 Game Bergs. Palla corta di Sinner che diviene un assist per l’avversario. 40-0 Rovescio incrociato e volèe a segno per il tennista di Lommel. 30-0 Prima al centro vincente del belga. 15-0 L’azzurro colpisce male il dritto dal centro. 4-2 Game Sinner. Il belga strappa il movimento della risposta di dritto e torna alla battuta. 40-15 Prima esterna vincente di Jannik. 30-15 Ottimo dritto inside out di Bergs. 30-0 Prova ad alzare i giri del motore Sinner, che spinge e chiude con lo smash. 15-0 Dritto lungolinea, colpo in avanzamento e comoda volèe a segno per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bergs 4-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break

