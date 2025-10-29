LIVE Sinner-Bergs 3-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15.30) 2-3 Game Bergs. Si ferma sul nastro il dritto dell’altoatesino. 40-0 Non passa il dritto di Sinner. 30-0 Servizio, dritto e volèe a segno per Bergs. 15-0 Prima vincente del belga. 3-1 Game Sinner. Servizio, dritto e schiaffo al volo. 40-15 In corridoio il rovescio in back dell’italiano. 40-0 Prima vincente di Jannik. 30-0 Bergs lascia andare il colpo dell’avversario, ma la palla è nettamente in campo. 15-0 Si ferma sul nastro il dritto del belga. 1-2 Game Bergs. Non passa la risposta di dritto di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bergs 3-2, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro!

