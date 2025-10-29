LIVE Roma-Parma 2-1 | Dovbyk entra e raddoppia Circati accorcia

Sololaroma.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tante le motivazioni che spingono la Roma verso i tre punti in questo tardo pomeriggio di fine ottobre, dalla voglia di tenere il passo del Napoli in vetta alla classifica al bisogno di alimentare la fiducia che si respira nella capitale, ma per ottenerli c’è il Parma da battere. Una squadra quella di Cuesta ostica e compatta, che giunge nella capitale per cercare di proseguire il suo percorso verso la salvezza, in un Olimpico che vuole tornare a vedere la squadra esultare a fine gara. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 3 minuti fa 29 Ottobre 2025 20:17 20:17 86? – Accorcia le distanze il Parma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

live roma parma 2 1 dovbyk entra e raddoppia circati accorcia

© Sololaroma.it - LIVE Roma-Parma 2-1: Dovbyk entra e raddoppia, Circati accorcia

Argomenti simili trattati di recente

live roma parma 2Roma-Parma LIVE 2-0: raddoppio di Dovbyk - RADDOPPIO DELLA ROMA: rimpatto in area del Parma, il pallone arriva a Dovbyk bravo a controllarlo e a girarsi velocemente calciando in porta di sinistro. Da calciomercato.com

live roma parma 2Roma Parma Diretta Streaming Live e Tv Serie A 9° Giornata - Dove vedere Roma – Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Mercolrdì 29 Ottobre ore 18:30. Scrive stadiosport.it

live roma parma 2Roma-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I giallorossi di Gasperini ospitano i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live Roma Parma 2