CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Masters 1000 di Parigi (FRA) da Nanterre che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO in un derby che promette scintille e vale il 3° turno e quindi gli ottavi di finale! A Nanterre va in scena l’ennesimo derby azzurro della stagione che coinvolge il carrarino. Quest’ultimo è alla ricerca dell’ultimo passo verso la prima qualificazione della carriera alle ATP Finals, e per farlo oggi deve vincere per scacciare il tentativo di rimonta di Felix Auger Aliassime, già al 3° turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il carrarino chiede strada al compagno di Davis e di doppio