LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS (3° MATCH DALLE 11.00) 18:35 Iniziato il palleggio di riscaldamento. Tra 4? si comincia! Giocatori in campo! 18:22 Si gioca per un posto in ottavi contro Daniil Medvedev. 18:18 Chiude in due Davidovich e lascia strada libera al derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. 17:32 Infinito anche il primo set tra Cazaux r Davidovich! Lo Vince liberico. Poi il derby!! 16:03 Finito il match di Aliassime che accede agli ottavi battendo in oltre 3 ore di gioco Muller e tiene viva la corsa per le Finals. A proposito di ciò, ora si gioca Davidovich-Cazaux e poi tocca a MUSETTI! 13:28 Dimitrov ritirato, Medvedev avanti.

LIVE Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: giocatori in campo, il derby vale Medvedev