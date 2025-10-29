LIVE Musetti-Sonego ATP Parigi 2025 in DIRETTA | derby azzurro che vale gli ottavi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Masters 1000 di Parigi (FRA) da Nanterre che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO in un derby che promette scintille e vale il 3° turno e quindi gli ottavi di finale! A Nanterre va in scena l’ennesimo derby azzurro della stagione che coinvolge il carrarino. Quest’ultimo è alla ricerca dell’ultimo passo verso la prima qualificazione della carriera alle ATP Finals, e per farlo oggi deve vincere per scacciare il tentativo di rimonta di Felix Auger Aliassime, già al 3° turno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Musetti-Sonego, derby doppio. "Prima Parigi, poi Juve-Toro insieme. A patto che..." - X Vai su X
Le parole di Lorenzo Musetti, impegnato mercoledì nel derby contro Lorenzo Sonego a Parigi #SpazioTennis #tennis #Musetti - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il carrarino chiede strada al compagno di Davis e di doppio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Masters 1000 di ... Lo riporta oasport.it
Musetti-Sonego all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Reduce dalla semifinale a Vienna, il carrarino affronterà l'amico Lorenzo Sonego nel match di secondo turno. Scrive sport.sky.it
LIVE Sonego-Korda 6-2 6-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro vola al secondo turno, sfiderà il connazionale Musetti! - 45 Adesso, per il tennista torinese, ci sarà il derby contro Lorenzo Musetti che giocheranno mercoledì: per ... Come scrive oasport.it