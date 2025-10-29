LIVE Musetti-Sonego 6-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | toscano avanti di un set

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS (3° MATCH DALLE 11.00) MUSETTI-SONEGO 6-3! Tutto come da copione. L’azzurro di Carrara ha bisogno assolutamente di questi 50 punticini per continuare a tenere dietro Felix Auger-Aliassime, che ha vinto anche oggi contro Muller. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio dritto e smash Musetti! 15-0 NOOOO! COSA HA FATTO IL MAGO!! DEMI VOLéE INCREDIBILE! Chiede di rivedere il doppio rimbalzo per ottenere di rigiocare il punto Sonego. 5-3 Gioco Sonego. Resta in scia. 40-30 Splendido recupero in avanti, vincente, di Musetti 40-15 Esce il larghezza il dritto di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti sonego 6 3 atp parigi 2025 in diretta toscano avanti di un set

© Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 6-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: toscano avanti di un set

Contenuti che potrebbero interessarti

live musetti sonego 6LIVE Musetti-Sonego non prima delle 18.30: prosegue la rincorsa alle Finals per il toscano - Il derby tra i due Lorenzo vale un posto agli ottavi di finale del torneo parigino. Come scrive gazzetta.it

live musetti sonego 6LIVE Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: derby azzurro nel tardo pomeriggio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Si legge su oasport.it

live musetti sonego 6LIVE Sonego-Korda 6-2 6-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro vola al secondo turno, sfiderà il connazionale Musetti! - 45 Adesso, per il tennista torinese, ci sarà il derby contro Lorenzo Musetti che giocheranno mercoledì: per ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Sonego 6