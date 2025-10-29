LIVE Musetti-Sonego 6-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | toscano avanti di un set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS (3° MATCH DALLE 11.00) MUSETTI-SONEGO 6-3! Tutto come da copione. L’azzurro di Carrara ha bisogno assolutamente di questi 50 punticini per continuare a tenere dietro Felix Auger-Aliassime, che ha vinto anche oggi contro Muller. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio dritto e smash Musetti! 15-0 NOOOO! COSA HA FATTO IL MAGO!! DEMI VOLéE INCREDIBILE! Chiede di rivedere il doppio rimbalzo per ottenere di rigiocare il punto Sonego. 5-3 Gioco Sonego. Resta in scia. 40-30 Splendido recupero in avanti, vincente, di Musetti 40-15 Esce il larghezza il dritto di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
