LIVE Musetti-Sonego 6-3 3-6 1-6 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | un super torinese in ottavi attenzione!

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo, che vede vincitore Sonego su Musetti. Un saputo sportivo e a domani per una super giornata di quarti di finale da Parigi! 20:41 Occhio amici! L’ex top 20 piemontese è capace di tutto: adesso sfiderà nel tardo pomeriggio di domani il russo Daniil Medvedev per un posto in quarti. 20:40 Sconfitta che fa molto male al toscano. Semplicemente più bravo il torinese a partire dalla metà del secondo parziale, ha tolto ogni tipo di remora ed ha ottenuto la vittoria più importante della stagione, se si tolgono di mezzo i super risultati a livello Slam! 20:35 SONEGO b. 🔗 Leggi su Oasport.it

