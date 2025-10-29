LIVE Musetti-Sonego 6-3 3-6 1-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | altro break del torinese nel set decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS 40-0 Lungo il rovescio di Musetti. Lo abbiamo scritto tantissime volte dopo il primo parziale. 30-0 Largo il rovescio di Musetti. 15-0 Prima vincente. Un super Sonego davvero! 1-4 Niente, totalmente andata a farsi benedire la solidità di Musetti nel corso della partita. Adesso è praticamente compromessa. 15-40 Risposta molto profonda di Sonego. Contro balzo in rete di Musetti col rovescio. 15-30 Dritto di Sonego, corto, che è vincente perché Musetti era troppo lontano. 15-15 Incredibile volèe sopra la rete non chiude dal carrarino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Tennis, Rolex Masters Parigi. Debutto no problem per il numero 2 Atp: Sinner-Bergs 6-4, 6-2 https://www.rainews.it/maratona/2025/10/rolex-masters-parigi-sonego-e-cobolli-avanti-sara-derby-azzurro-tra-musetti-e-il-torinese-cefb9716-0f78-42d7-bb71-87ba87 Vai su Facebook
#Musetti- #Sonego diretta Parigi Masters 1000: segui il derby italiano. Tennis oggi LIVE - X Vai su X
LIVE Musetti-Sonego non prima delle 18.30: prosegue la rincorsa alle Finals per il toscano - Il derby tra i due Lorenzo vale un posto agli ottavi di finale del torneo parigino. Come scrive gazzetta.it
LIVE Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: derby azzurro nel tardo pomeriggio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Si legge su oasport.it
LIVE Sonego-Korda 6-2 6-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro vola al secondo turno, sfiderà il connazionale Musetti! - 45 Adesso, per il tennista torinese, ci sarà il derby contro Lorenzo Musetti che giocheranno mercoledì: per ... Come scrive oasport.it