LIVE Musetti-Sonego 6-3 3-6 1-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | c’è un break per il torinese nel 3° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS 15-15 Di poco largo il passante di rovescio da lontanissimo di Musetti. 0-15 Che scambio. Sonego pazzesco in difesa ma poi sbaglia la volèe comoda. 1-2 Deve rispondere Musetti all’aggressività di Sonego. 40-0 Attacca Musetti dopo aver cincischiato forse troppo e chiude con la stop volley. 30-0 Lungo di poco il lob di rovescio del torinese. 15-0 Lungo il dritto in corsa di Musetti. 0-2 Mamma mia. Avanti tutta Sonego adesso. Ogni punto una discesa a rete. Conferma il break. 40-0 Servizio dritto e volèe. Sonego al massimo del suo livello adesso. 🔗 Leggi su Oasport.it
