LIVE Musetti-Sonego 6-3 3-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | siamo ancora on serve nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS 3-5 Doppio fallo. Seconda 30-40 Sbaglia con il dritto Musetti. Attenzione! 30-30 Clamoroso errore di volo di Musetti. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 fuori il Passante di rovescio Musetti alla grande. 3-4 Servizio dritto e volèe di Sonego. Bravissimo. A-40 Non passa, sarebbe stato vincente, ma non passa il passante di rovescio stretto di Musetti. 40-40 Di millimetri lungo il lob di rovescio di Musetti. Servizio e volèe segno Sonego. 40-A SUPER transizione difesa-attacco con il dritto di Musetti. Altro break point! 40-40 Ace Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

