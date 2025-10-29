LIVE Musetti-Sonego 6-3 3-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | siamo ancora on serve nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS 3-5 Doppio fallo. Seconda 30-40 Sbaglia con il dritto Musetti. Attenzione! 30-30 Clamoroso errore di volo di Musetti. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 fuori il Passante di rovescio Musetti alla grande. 3-4 Servizio dritto e volèe di Sonego. Bravissimo. A-40 Non passa, sarebbe stato vincente, ma non passa il passante di rovescio stretto di Musetti. 40-40 Di millimetri lungo il lob di rovescio di Musetti. Servizio e volèe segno Sonego. 40-A SUPER transizione difesa-attacco con il dritto di Musetti. Altro break point! 40-40 Ace Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tennis, Rolex Masters Parigi. Debutto no problem per il numero 2 Atp: Sinner-Bergs 6-4, 6-2 https://www.rainews.it/maratona/2025/10/rolex-masters-parigi-sonego-e-cobolli-avanti-sara-derby-azzurro-tra-musetti-e-il-torinese-cefb9716-0f78-42d7-bb71-87ba87 Vai su Facebook
#Musetti- #Sonego diretta Parigi Masters 1000: segui il derby italiano. Tennis oggi LIVE - X Vai su X
LIVE Musetti-Sonego non prima delle 18.30: prosegue la rincorsa alle Finals per il toscano - Il derby tra i due Lorenzo vale un posto agli ottavi di finale del torneo parigino. Secondo gazzetta.it
LIVE Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: derby azzurro nel tardo pomeriggio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Da oasport.it
LIVE Sonego-Korda 6-2 6-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro vola al secondo turno, sfiderà il connazionale Musetti! - 45 Adesso, per il tennista torinese, ci sarà il derby contro Lorenzo Musetti che giocheranno mercoledì: per ... Come scrive oasport.it