CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS (3° MATCH DALLE 11.00) 4-1 A quindici Musetti. 40-15 Doppio fallo (2°). 40-0 Fuori anche il rovescio di Sonego. 30-0 Prima vincente. 15-0 Lungo il dritto difensivo di Sonego. 3-1 Comanda alla grande di dritto e chiude Musetti. BREAK! 30-40 Non risponde di rovescio Musetti. 15-40 Palla corta in rete di Sonego. 15-30 Largo il dritto inside in di Musetti. 0-30 Opera prima il lob di rovescio, poi con il dritto Musetti!! 0-15 Clamoroso tracciante in corsa e sulla riga di dritto. 2-1 Super scatto in avanti di Musetti e recupero vincente! A-40 Prima vincente! 40-40 Con il dritto in cross Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 4-1, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: break del toscano!