LIVE | Coppa 2° turno Arezzo-Torres 0-0

Arezzonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli amaranto tornano in campo di mercoledì al Comunale per disputare il 2° turno di Coppa Serie C contro la Torres, formazione che milita nello stesso girone della squadra di Bucchi. Previsto un ampio turnover contro il club sardo.IL PREPARTITAArezzo e Torres si presentano a questa partita dopo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

