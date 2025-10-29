LIVE Conegliano-Chieri A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | scontro diretto d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Imoco Volley Conegliano e Chieri ’76 Volley, valido per la sesta giornata della Serie A 1 Tigotà di pallavolo femminile. Le toscane, pur essendo favorite, dovranno fare attenzione alla squadra ospite che sta sorprendendo in questo inizio di stagione e che al momento si trovano alla quarta posizione in classifica, rispetto alla loro prima. La squadra delle Pantere arriva al match di casa con un ottimo stato di forma, senza considerare la delusione avuta in Supercoppa italiana con la vittoria per 3-2 della Numia Vero Volley Milano di Paola Egonu e compagne. 🔗 Leggi su Oasport.it

