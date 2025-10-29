LIVE Conegliano-Chieri A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | scontro diretto d’alta classifica

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Imoco Volley Conegliano e Chieri ’76 Volley, valido per la sesta giornata della Serie A 1 Tigotà di pallavolo femminile. Le toscane, pur essendo favorite, dovranno fare attenzione alla squadra ospite che sta sorprendendo in questo inizio di stagione e che al momento si trovano alla quarta posizione in classifica, rispetto alla loro prima. La squadra delle Pantere arriva al match di casa con un ottimo stato di forma, senza considerare la delusione avuta in Supercoppa italiana con la vittoria per 3-2 della Numia Vero Volley Milano di Paola Egonu e compagne. 🔗 Leggi su Oasport.it

live conegliano chieri a1 volley femminile 2026 in diretta scontro diretto d8217alta classifica

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Chieri, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica

Scopri altri approfondimenti

Dove vedere in tv Conegliano-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Chieri, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Come scrive oasport.it

live conegliano chieri a1LIVE Novara-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse in carica si prendono il primato in solitaria - 07 Amici di OA Sport, siamo giunti al termine della Diretta testuale. Lo riporta oasport.it

live conegliano chieri a1Nella 6a di andata spiccano Conegliano-Chieri e Monviso-Novara - Fra mercoledì 29 e giovedì 30 in campo le protagoniste dell'A1. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live Conegliano Chieri A1