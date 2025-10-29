LIVE Conegliano-Chieri 3-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | vittoria sofferta per le Pantere ottima prestazione delle piemontesi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE con Conegliano che ha battuto Chieri per 3-1. Vi ringraziamo per averci seguito, buona serata a tutti! 22.37 I prossimi appuntamenti di Conegliano e Chieri: per quanto riguarda la prima, l’1 novembre alle 20.30 ci sarà l’impegno in trasferta di Bergamo, per la seconda la trasferta contro Vallefoglia, il 2 novembre alle 17.00. 22.34 Conegliano trova la sua fortuna nei 26 punti di Haak, nei 15 di Sillah e Daalderop, nei 9 di Fahr, negli 8 di Lubian e nei 4 di Adigwe, mentre a Chieri non bastano i 19 di Nervini, i 17 di Nemeth, i 9 di Bah, gli 8 di Cekulaev, i 6 Kunzler, i 5 di Alberti, i 2 di Van Aalen e Gray e il punto di Dambrink. 🔗 Leggi su Oasport.it
