LIVE Conegliano-Chieri 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le piemontesi vogliono il tie-break ma le Pantere non mollano! 19-22
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-25 SEMPRE HAAK!! Deviazione del muro e altro match point per Conegliano!! 25-25 Anche Fahr sbaglia al servizio, che finale di set! 25-24 ESCE IL SERVIZIO DI NEMETH!! ERRORE PESANTISSIMO!! 24-24 Esce il servizio di Sillah ma entra Gabi!! 24-23 ANCORA HAAAAAAAK!!! DIAGONALE SVEDESE E MATCH POINT!! 23-23 HAAK PAREGGIA I CONTI!! 22-23 Ancora Haak con la diagonale!! Conegliano c’è! 21-23 Primo tempo di Sarah Fahr! 20-23 DIAGONALE DI NERVINI!! Che colpo dell’azzurra!! 20-22 Haak porta Conegliano al -2 con la deviazione del muro. Chieri non vuole rischiare e la panchina chiama time-out! 19-22 Ace di Adigwe!! 18-22 Attacco vincente di Conegliano che vuole provare a rimontare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Serie A1 Tigotà – Su DAZN e VBTV tripla esposizione: Scandicci-Busto Arsizio, Conegliano-Chieri e Perugia-Milano Leggi la news - X Vai su X
Reale Mutua Fenera Chieri '76. Gihon The Lion · 100K. Practice before Reale Mutua Fenera Chieri’76 vs Conegliano • CHIERI’76 SIDE BEFORE SELF Vai su Facebook
LIVE Conegliano-Chieri, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Imoco Volley ... Lo riporta oasport.it
Diretta/ Conegliano Chieri (risultato finale 3-0): grande prova casalinga! (17 febbraio) - Pochi minuti ormai ci separano dalla diretta di Conegliano Chieri, la prima semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2024, nella quale la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 dovrà cercare ... Si legge su ilsussidiario.net
LIVE Conegliano-Milano 2-3, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: la Numia alza il primo trofeo! - 45: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide del volley italiano. oasport.it scrive