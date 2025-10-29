CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-25 SEMPRE HAAK!! Deviazione del muro e altro match point per Conegliano!! 25-25 Anche Fahr sbaglia al servizio, che finale di set! 25-24 ESCE IL SERVIZIO DI NEMETH!! ERRORE PESANTISSIMO!! 24-24 Esce il servizio di Sillah ma entra Gabi!! 24-23 ANCORA HAAAAAAAK!!! DIAGONALE SVEDESE E MATCH POINT!! 23-23 HAAK PAREGGIA I CONTI!! 22-23 Ancora Haak con la diagonale!! Conegliano c’è! 21-23 Primo tempo di Sarah Fahr! 20-23 DIAGONALE DI NERVINI!! Che colpo dell’azzurra!! 20-22 Haak porta Conegliano al -2 con la deviazione del muro. Chieri non vuole rischiare e la panchina chiama time-out! 19-22 Ace di Adigwe!! 18-22 Attacco vincente di Conegliano che vuole provare a rimontare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Chieri 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi vogliono il tie-break ma le Pantere non mollano! 19-22