LIVE Conegliano-Chieri 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il quarto set le Pantere vogliono completare la rimonta!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Primo tempo di Fahr! 0-1 Sillah si becca un grandissimo muro. INIZIA IL QUARTO SET! 25-20 TERZO SET A CONEGLIANO!! La squadra di casa trova il vantaggio nel match grazie alla deviazione del muro dopo il colpo di Adigwe! 24-20 IL MURO DI LUBIAN!! Quattro set point per Conegliano! 23-20 Ancora Sillah, con la diagonale. Time-out per Chieri. 22-2o Sillah trova una diagonale importantissima. 21-20 Adigwe ripulisce la rete! 20-20 Primo tempo di Alberti! 20-19 Haak con la parallela. 19-19 MURO DI CHIERI!! 19-18 Bah ancora a segno grazie all’attacco che sfonda le mani del muro. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A1 Tigotà – Su DAZN e VBTV tripla esposizione: Scandicci-Busto Arsizio, Conegliano-Chieri e Perugia-Milano Leggi la news - X Vai su X
Reale Mutua Fenera Chieri '76. Gihon The Lion · 100K. Practice before Reale Mutua Fenera Chieri’76 vs Conegliano • CHIERI’76 SIDE BEFORE SELF Vai su Facebook
LIVE Conegliano-Chieri, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Imoco Volley ... Segnala oasport.it
Diretta/ Conegliano Chieri (risultato finale 3-0): grande prova casalinga! (17 febbraio) - Pochi minuti ormai ci separano dalla diretta di Conegliano Chieri, la prima semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2024, nella quale la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 dovrà cercare ... Secondo ilsussidiario.net
LIVE Conegliano-Milano 2-3, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: la Numia alza il primo trofeo! - 45: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide del volley italiano. oasport.it scrive