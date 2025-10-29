LIVE Conegliano-Chieri 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere pareggiano vincendo il secondo set 25-20!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 SECONDO SET A CONEGLIANO!! Haak chiude il parziale e pareggia il risultato! Punto confermato. Challenge di Chieri. 24-20 Errore in attacco di Dambrink. 23-20 Primo tempo di Alberti. 23-19 Esce la difesa di Conegliano. 23-18 Dambrink non trova la deviazione del muro. 22-18 Primo tempo di Lubian. 21-18 Attacco vincente di Dambrink. 20-17 Adigwe manda fuori la parallela. 20-16 Nemeth accorcia le distanze. 20-15 Daalderop trova la deviazione del muro! 19-15 Alberti con il primo tempo! 19-14 Muro di Conegliano! 18-14 Parallela di Nemeth. 18-13 Diagonale perfetta di Daalderop. 🔗 Leggi su Oasport.it

