LIVE Conegliano-Chieri 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Pantere costrette alla rimonta dopo aver perso 23-25 il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Diagonale corta di Sillah. 4-4 Colpo di Cekulaev. 4-3 Fast di Lubian! 3-3 Non riesce la difesa impossibile a De Gennaro. 3-2 Che parallela dalla seconda linea di Haak! 2-2 Anche Conegliano sbaglia. 2-1 Altro servizio in rete di Chieri, questa volta l’errore è di Gray. 1-1 Primo tempo di Gray! 1-0 Conegliano inizia avanti dopo l’errore al servizio di Chieri! INIZIA IL SECONDO SET! 23-25 PRIMO SET A CHIERI!! Il check conferma il punto, Conegliano costretta alla rimonta! Grandissimo match per Nervini e Nemeth! Contro check per il tocco a muro! 23-25 LA PALLA É USCITA!! IL SET VA A CHIERI! Chieri ha chiesto un challenge per vedere se la palla è uscita o no! 24-24 Adigwe elimina il set point con la parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it
