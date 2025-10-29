LIVE Conegliano-Chieri 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere rimontano nel primo set 9-10!

Oasport.it | 29 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-18 Errore in ricezione di Sillah. 18-18 Nemeth trova la parallela. 18-17 Diagonale di Haak! 17-17 Esce il servizio di Wolozs. 17-16 ANCORA IL MURO DI FAHR!! 16-16 Parallela di Sillah. 15-16 La centrale di Conegliano sbaglia al servizio. 15-15 Attacco vincente di Lubian! 14-15 Subito avanti Chieri. 14-14 Diagonale pazzesca di Daalderop! 13-14 Chieri ritrova il vantaggio con la diagonale di Nervini. 13-13 La svedese infila anche l’ace! 12-13 Haak trova la parallela. 11-13 Ottima diagonale di Nervini! 11-12 Conegliano risponde con Sarah Fahr! 10-12 Primo tempo perfetto di Gray! 10-11 Haak con il muro. 🔗 Leggi su Oasport.it

