LIVE Conegliano-Chieri 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match delle Pantere!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Németh sfonda il muro. 0-1 Nervini trova la diagonale, che colpo. INIZIA IL PRIMO SET! 20.28 Siamo all’annuncio delle due formazioni! 20.26 Le squadre stanno per salutarsi, classico rito di inizio match. 20.23 Solo una volta c’è stato un match terminato al quinto set, con Conegliano che il 14 gennaio 2024 vinse 3-2 in casa. 20.20 Mancano dieci minuti all’inizio del match! 20.19 Il 26 gennaio è andato in scena l’ultimo scontro diretto tra queste due formazioni, con la vittoria interna di Conegliano per 3-0. 20.16 L’ultima volta che Chieri ha strappato un set a Conegliano perse lo stesso il match per 1-3, il 10 novembre 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
