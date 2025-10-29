LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway ATP Parigi 2025 in DIRETTA | manca un set alla fine del secondo match nel campo 3 poi sarà la volta del duo azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 7-5 per CerundoloDarderi. Si va al terzo e decisivo set. 17:30 Primo set per 6-2 a favore di GonzalezMolteni. La coppia argentina è a un set dalla vittoria. 16:00 È terminato pochi minuti fa il primo match odierno nel campo 3 del Master 1000 di Parigi. La coppia formata da Bhambri e Pavlasek ha vinto in due set con il punteggio di 7-6 7-6 contro Goransson e Zielinski. A breve inizierà CerundoloDarderi contro GonzalezMolteni. Poi toccherà alla coppia italiana. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo ottavo di finale dell’ATP Master 1000 a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: manca un set alla fine del secondo match nel campo 3, poi sarà la volta del duo azzurro

Andrea Vavassori e Simone Bolelli vinceno il loro match d'esordio al Masters di Parigi, per 6-2 6-4 contro il messicano Santiago Gonzalez e l'olandese David Pel, e ottengono il pass per le Atp Finals, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino.

#Bolelli/ #Vavassori all'Atp Parigi: "Le Finals erano il nostro obiettivo".

